2020-05-22T14:41:09+03:00
Общество

Дополнительные выплаты получат медики и сотрудники социальных учреждений за работу с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге

Деньги получат также те, кто оказывает услуги лицам из группы риска заражения
Лилия КОЗЛОВА
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Работники стационарных социальных учреждений Санкт-Петербурга получат дополнительные выплаты за обслуживание коронавирусных больныхРаботники стационарных социальных учреждений Санкт-Петербурга получат дополнительные выплаты за обслуживание коронавирусных больныхФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге установили дополнительные выплаты работникам стационарных социальных учреждений, которые оказывают услуги коронавирусным больным или тем, кто находится в группе риска. В пятницу, 22 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал документ, который предполагает денежную поддержку стимулирующего характера за за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

- В соответствии с документом стимулирующие выплаты получат сотрудники социальных учреждений за работу в условиях особого режима и длительностью рабочей смены не менее 14 календарных дней с 15 апреля по 15 июля 2020 года, - сообщили в Смольном.

Выплаты полагаются следующие:

- врачам по 40 тысяч рублей (если инфекция не выявлена) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции); - среднему медицинскому персоналу по 25 и 35 тысяч рублей; - младшему медицинскому персоналу по 15 и 20 тысяч рублей; - социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу 25 и 35 тысяч рублей; - техническому персоналу и персоналу иных должностей 10 и 15 тысяч рублей.

На выплаты из федерального бюджета выделено 154 млн рублей. Перечислять выплаты начнут, не дожидаясь очередной зарплаты. Всего в стационарных социальных учреждениях Петербурга такие выплаты могут получить около 6000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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