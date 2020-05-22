Коронавирус выявлен в 31 населенном пункте Ленинградской области на 22 мая 2020 года

22 Май 2020 2020-05-22T15:07:35+03:00

Еще в 31 населенных пунктах выявлен коронавирус в Ленобласти за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 22 мая 2020 года увеличилось на 54 человека. В общей сложности с начала пандемии в регионе уже зафиксировано 2323 заболевших. Так, новые случаи были зафиксированы в 31 населенном пункте.

Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах: - Бокситогорск - Курковицы, Ястребино, Терпилицы (Волосовский район) - Мурино, Кудрово, Романовка (Всеволожский район) - Выборг, Первомайское, Ольшаники, Светогорск, Каменногорск (Выборгский район) - Гатчина, Тайцы, Вырица, Коммунар, Большие Колпаны, Сяськелево, Сусанино, Пустошка (Гатчинский район) - Кингисепп, Сала, Гурлево (Кингисеппский район) - Кировск, Отрадное, Синявино, Мга (Кировский район) - Сланцы - Тихвин - Никольское, Федоровское (Тосненский район).

Также за последние сутки в Ленинградской области выздоровело практически столько же людей, сколько заразилось – 53 пациента. Всего с начала пандемии вылечились 898 человек, умерли 8.

ИСТОЧНИК KP.RU