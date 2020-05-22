Пенсионерам старше 65 лет выплатят по 2000 рублей без заявления, в автоматическом режиме

22 Май 2020 2020-05-22T15:10:57+03:00

А 80-летние горожане и инвалиды уже получили деньги от Смольного

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Власти Санкт-Петербурга разъяснили ситуацию с выплатами суммы в 2000 рублей, которая за соблюдение режима самоизоляции положена людям старше 65 лет, а также различным категориям инвалидов.

- Петербуржцы старше 80 лет, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому получили единовременную выплату в 2000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также, учитывая большое число обращений от горожан старше 65 лет, было решено начать второй этап выплат. Деньги начнут приходить после 25 мая. И самое главное - в автоматическом режиме. То есть никуда идти не надо и никаких заявлений подавать – тоже.

Все ранее поступившие от петербуржцев сведения будут использованы для актуализации городской базы данных.

Для проведения второго этапа выплат пенсионерам и инвалидам, из резервного фонда Санкт-Петербурга будет выделено 817,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU