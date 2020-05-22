Комитет здравоохранения расскрыл подробности о трех новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года

22 Май 2020 2020-05-22T15:20:18+03:00

Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге на 22 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге 22 мая 2020 года стало известно еще о трех смертях от коронавируса. Данные случаи были подтверждены после исследования, которые проводила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

- Среди умерших – женщина 66 лет и мужчина 48 лет. Пациенты имели ряд заболеваний, в том числе хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также подтверждена смерть еще одного врача. Однако комитет не уточнил, в каком учреждении тот работал.

Отмечается, что все пациенты скончались во второй половине апреля – начале мая.

Всего с начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались уже 107 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU