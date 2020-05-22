2020-05-22T17:41:22+03:00
Общество

С 1 июня 2020 года открывается визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Пока оформить можно будет лишь вид на жительство
Петр КИБЕР
Поделиться:
Финское консульство начинает прием посетителей с 1 июня.Финское консульство начинает прием посетителей с 1 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Жизнь в Европе потихоньку нормализуется. Коронавирус отступает, и вот уже финское консульства в Санкт-Петербурге объявило о начале работы визового отдела. Первых посетителей здесь примут 1 июня 2020 года. Правда заветный шенген оформить пока не выйдет.

- Визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге принимает заявления на разрешение на пребывание (вид на жительство - ВНЖ). С 1 июня принимаются следующие категории: члены семьи гражданина Финляндии, студенты/учащиеся, научные сотрудники, сезонные работники, - сообщает пресс-служба дипломатического представительства Суоми на своей странице ВКонтакте.

Прием будет вестись по записи с 9:00 до 12:00 ежедневно по будням.

Также с 1 июня начинает работу справочно-информационная служба по вопросам оформления разрешений на пребывание. На вопросы сотрудники консульства ответят с понедельника по четверг с 14.00 до 15.00 по номеру +7 (812) 331 7600.

Напомним, что Finnair уже объявила о возобновлении полетов в Санкт-Петербург и Москву с июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья с 10 детьми, получила две квартиры в Приморском районе
Во временном госпитале в «Ленэкспо» начали работать волонтеры
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Больше всего случаев в Гатчинском районе
Александринский театр покажет онлайн-перформанс «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство»
На Приморском шоссе дотла сгорела легковушка
Городская станция переливания крови бьет тревогу: критически не хватает доноров
56 пациентов с коронавирусом выписались из госпиталя в «Ленэкспо» за сутки
На прощание с умершими петербуржцам дали 10 минут
Полиция начнет привлекать к ответственности граждан за нарушение «закона о тишине» в Санкт-Петербурге
Фура сгорела после столкновения с грузовиком на трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом
Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года: Почти все люди на улице
С 1 июня 2020 года открывается визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения расскрыл подробности о трех новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Пенсионерам старше 65 лет выплатят по 2000 рублей без заявления, в автоматическом режиме
Коронавирус выявлен в 31 населенном пункте Ленинградской области на 22 мая 2020 года
Дополнительные выплаты получат медики и сотрудники социальных учреждений за работу с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге
1 июля в Санкт-Петербурге откроются детские лагеря
Прогноз погоды на выходные 23-24 мая 2020 года в Санкт-Петербурге озвучили синоптики