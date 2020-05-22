С 1 июня 2020 года открывается визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T17:41:22+03:00

Пока оформить можно будет лишь вид на жительство

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Жизнь в Европе потихоньку нормализуется. Коронавирус отступает, и вот уже финское консульства в Санкт-Петербурге объявило о начале работы визового отдела. Первых посетителей здесь примут 1 июня 2020 года. Правда заветный шенген оформить пока не выйдет.

- Визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге принимает заявления на разрешение на пребывание (вид на жительство - ВНЖ). С 1 июня принимаются следующие категории: члены семьи гражданина Финляндии, студенты/учащиеся, научные сотрудники, сезонные работники, - сообщает пресс-служба дипломатического представительства Суоми на своей странице ВКонтакте.

Прием будет вестись по записи с 9:00 до 12:00 ежедневно по будням.

Также с 1 июня начинает работу справочно-информационная служба по вопросам оформления разрешений на пребывание. На вопросы сотрудники консульства ответят с понедельника по четверг с 14.00 до 15.00 по номеру +7 (812) 331 7600.

Напомним, что Finnair уже объявила о возобновлении полетов в Санкт-Петербург и Москву с июля.

ИСТОЧНИК KP.RU