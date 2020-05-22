Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года: Почти все люди на улице

22 Май 2020 2020-05-22T15:44:56+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составил 1,5 балла Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Северную столицу вернулась хорошая погода, поэтому горожане совсем не хотят сидеть дома. Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года на 15:20 часов составил всего 1,5 балла. Снова петербуржцы держат антирекорд.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:20 составил 1,5 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

Вчера, 21 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 2 балла, это на 1,6 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса. В прошлый четверг местный индекс составлял 2,1 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 3 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.

Тем временем в Петербурге зафиксировано на 22 мая еще 389 случаев заражения коронавирусом. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано 12592 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU