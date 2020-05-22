2020-05-22T16:09:50+03:00
Общество

Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами

Сами фотосессии прошли еще 15 лет назад, но наказание настигло мужчину только сейчас
Петр КИБЕР
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Суд дал 4 года 7 месяцев петербуржцу, снимавшему порно фото с детдомовцами.Суд дал 4 года 7 месяцев петербуржцу, снимавшему порно фото с детдомовцами.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу порнографа, который снимал фото с несовершеннолетними детдомовцами. Причем предпочитал мальчиков. Всего через руки мужчины прошло больше 300 подростков.

- В период с сентября 2005 по декабрь 2008 года обвиняемый привлек за денежное вознаграждение к участию в качестве исполнителя несовершеннолетнего воспитанника детского дома несовершеннолетнего. Позже привлек еще одного. Фото распространялись в сети Интернет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, по мнению следствия, в отношении одного подростка подсудимый совершил насилие сексуального характера. Сам обвиняемый вину признал лишь частично.

По словам мужчины, он действительно снимал эротические фото с воспитанниками интернатов, выбирал тех, кому уже было 16 лет. Всех он точно не помнит. А по факту насилия заявил, что да, спал с подростком, но по обоюдному согласию.

Учитывая, что по этому делу срок давности уже истек, суд дал петербуржцу 4 года 7 месяцев за изготовление порноматериалов с несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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