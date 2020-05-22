Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами
Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу порнографа, который снимал фото с несовершеннолетними детдомовцами. Причем предпочитал мальчиков. Всего через руки мужчины прошло больше 300 подростков.
- В период с сентября 2005 по декабрь 2008 года обвиняемый привлек за денежное вознаграждение к участию в качестве исполнителя несовершеннолетнего воспитанника детского дома несовершеннолетнего. Позже привлек еще одного. Фото распространялись в сети Интернет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Кроме того, по мнению следствия, в отношении одного подростка подсудимый совершил насилие сексуального характера. Сам обвиняемый вину признал лишь частично.
По словам мужчины, он действительно снимал эротические фото с воспитанниками интернатов, выбирал тех, кому уже было 16 лет. Всех он точно не помнит. А по факту насилия заявил, что да, спал с подростком, но по обоюдному согласию.
Учитывая, что по этому делу срок давности уже истек, суд дал петербуржцу 4 года 7 месяцев за изготовление порноматериалов с несовершеннолетними.
ИСТОЧНИК KP.RU