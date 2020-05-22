Фура сгорела после столкновения с грузовиком на трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом

22 Май 2020 2020-05-22T16:20:45+03:00

Автомобиль на скорости врезался на машину, пока водители меняли колеса [видео]

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Жесткая авария произошла на платной трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом. Днем в пятницу, 22 мая 2020 года, на 554-м километре дороги в сторону Москвы столкнулись две фуры, в результате которой одна из них загорелась. К том моменту как спасатели приехали на место, от машины почти ничего не осталось.

- Слава богу, что все живы, - рассказали очевидцы в социально сети.

Водитель фуры Man успел выбежать из автомобиля еще до того, как огонь полностью охватил машину. По рассказам свидетелей, ДТП произошло в тот момент, когда двое водителей грузовика, припаркованного на обочине, меняли колесо. В этот момент водитель на фуре врезался в машину. Очевидцы предполагают, что мужчина мог задремать за рулем.

- Такая рутинная трасса. Ехал один раз с Волочка, пару раз останавливался, чтобы взбодриться. Вырубает однообразный пейзаж и низкий трафик, - рассказал один из автомобилистов.

На данный момент на трассе образовалась большая пробка. Машины е пускают дальше поворота на Тосно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780615" frameborder="0"></iframe> Фура сгорела после ДТП с грузовиком на трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU