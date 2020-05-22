2020-05-22T16:34:01+03:00
Общество

Полиция начнет привлекать к ответственности граждан за нарушение «закона о тишине» в Санкт-Петербурге

Город и МВД заключат договор, расширяющий полномочия правоохранителей
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция начнет привлекать петербуржцев к ответсвенности по "закону о тишине"Полиция начнет привлекать петербуржцев к ответсвенности по "закону о тишине"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Санкт-Петербурге полиция сможет привлекать горожан к ответственности за нарушение «закона о тишине». В пятницу, 22 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов поддержал предложение о выделении средств на заключение соглашение между городом и МВД, которое расширит полномочия сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в бюджете города уже заложено на эти цели 3,7 миллиона рублей, но, по уточненным данным, не хватает еще 1,3 миллиона рублей.

- Для всего бюджета эта сумма не такая уж и большая, но она точно стоит того, чтобы жители наконец-то смогли спокойно спать. Сейчас, когда многие люди находятся дома в режиме самоизоляции, эта проблема стоит ещё более остро, — сказал Денис Четырбок в минувшую среду во время рассмотрения проекта корректировки бюджета на 2020 год и призвал вице-губернатора Эдуарда Батанова обратить на этот вопрос особое внимание..

Согласно «закону о тишине», ночным признается время с 22.00 до 8.00. В выходные дни его продолжительность увеличивается до 12.00. По утвержденным нормативам шуметь ночью разрешено не сильнее 30 дБ, а днем — 40 дБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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