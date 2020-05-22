На прощание с умершими петербуржцам дали 10 минут
Власти Санкт-Петербурга уточнили условия проведения похорон и траурных церемоний. После разговора губернатора Александра Беглова с главным санитарным врачом Натальей Башкетовой, было объявлено, что теперь родные вновь могут проститься с умершими близкими. Но при соблюдении определенных условий. Так, время ограничили 10 минутами.
- Церемонии разрешены при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего. Время церемонии ограничено 10 минутами, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
При этом прощаться разрешено только с теми умершими, которые не болели коронавирусом и у которых не было подозрения на COVID-19.
Церемонии могут пройти в залах Крематория, на кладбищах, или больницах, которые не работают с коронавирусными пациентами.
Запрет на прощание сохраняется для всех умерших от коронавируса или в больницах, которые работают с новой вирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU