56 пациентов с коронавирусом выписались из госпиталя в «Ленэкспо» за сутки

22 Май 2020 2020-05-22T16:56:53+03:00

За сутки из временного госпиталя в «Ленэкспо» выписали 56 вылечившихся от коронавируса пациентов / Фото: Смольный

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В Санкт-Петербурге за последние сутки из временного госпиталя в «Ленэкспо», который специально организован для зараженных легкой формой коронавируса, выписались 56 человек. Они полностью выздоровели и отправились домой. Об этом стало известно 22 мая 2020 года.

- За прошедшие сутки из временного госпиталя в «Ленэкспо» выписали 56 человек. Количество новых пациентов составило 14, всего лечение сейчас проходят 362 больных, - пишут «Невские новости».

Один из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» был переоборудован месяц назад. Там принимают только тех зараженных коронавирусом, у кого болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Цель такого обсерватора, где можно разметить тысячу пациентов, — облегчить нагрузку на городские стационары.

В «Ленэкспо» есть санитарные шлюзы с возможностью проведения обработки костюмов антисептическим растворами и душевые кабины для персонала. Также госпиталь снабдили парой компьютерных томографов, кислородными концентраторами, транспортными ИВЛ и аппаратами УЗИ экспертного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU