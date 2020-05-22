Городская станция переливания крови бьет тревогу: критически не хватает доноров
Городская станция переливания крови призывает петербуржцев стать донорами. Для этого 23 мая объявлена «донорская суббота». Жителей Северной столицы ждут по адресу Московский проспект, 104 с 9.00 до 13.00. Предварительная запись не требуется. Соответствующее сообщение опубликовано в официальной группе ВКонтакте Городской станции переливания крови.
- Если вы на личном автомобиле или мотоцикле, то у нас имеется большая парковка, чтобы оставить железного коня на время донации. Если вы на велосипеде или самокате, то и для вас есть парковка! – говорится в публикации.
Кроме того, тем, кто собирается поехать на такси, предлагается получить промокод на скидку. Для этого нужно написать в личные сообщения сообщества.
Петербуржцы уже откликнулись на призыв и готовы приезжать семьями. Доноров ждут с любой группой крови.
ИСТОЧНИК KP.RU