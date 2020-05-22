Городская станция переливания крови бьет тревогу: критически не хватает доноров

22 Май 2020 2020-05-22T17:09:06+03:00

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Городская станция переливания крови призывает петербуржцев стать донорами. Для этого 23 мая объявлена «донорская суббота». Жителей Северной столицы ждут по адресу Московский проспект, 104 с 9.00 до 13.00. Предварительная запись не требуется. Соответствующее сообщение опубликовано в официальной группе ВКонтакте Городской станции переливания крови.

- Если вы на личном автомобиле или мотоцикле, то у нас имеется большая парковка, чтобы оставить железного коня на время донации. Если вы на велосипеде или самокате, то и для вас есть парковка! – говорится в публикации.

Кроме того, тем, кто собирается поехать на такси, предлагается получить промокод на скидку. Для этого нужно написать в личные сообщения сообщества.

Петербуржцы уже откликнулись на призыв и готовы приезжать семьями. Доноров ждут с любой группой крови.

ИСТОЧНИК KP.RU