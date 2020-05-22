На Приморском шоссе дотла сгорела легковушка

22 Май 2020 2020-05-22T17:51:50+03:00

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Новый инцидент со сгоревшей на дороге машиной произошел в Санкт-Петербурге. Только накануне на КАД в районе проспекта Культуры полыхала «Газель», как уже в пятницу, на Приморском шоссе дотла сгорела легковая иномарка.

- На Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону города сгорела машина. Еще когда задымилась, остановившиеся водители пытались потушить своими огнетушителями, не помогло, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вызванные пожарные прибыли когда иномарка уже вовсю полыхала. Впрочем, для этого понадобились считанные минуты. Огнеборцы залили пеной обгорелый остов и смыли грязь с асфальта.

Как сообщают свидетели пожара, люди, ехавшие в сгоревшем «Пежо», не пострадали. Тем не менее, на место ДТП приехала машина скорой помощи.

Из-за того, что в месте происшествия проезжавшие мимо водители притормаживали, пробка растянулась на несколько километров, до самого Петербурга.

На Приморском шоссе в Петербурге сгорел "Пежо".Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU