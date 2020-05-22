2020-05-22T18:04:47+03:00
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Александринский театр покажет онлайн-перформанс «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство»

Пьесу к спектаклю написал Борис Акунин
Степан СТЕПАНОВ
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Борис Акунин специально для Александринского театра написал пьесу в жанре «судебный детектив».Борис Акунин специально для Александринского театра написал пьесу в жанре «судебный детектив».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Александринский театр 26 мая 2020 года при поддержке Сбербанка открывает «Другую сцену» благотворительным онлайн-перформансом «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство». Автором идеи и пьесы выступил писатель Борис Акунин.

Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени (и это уже не пьеса, а ток-шоу) вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. Будет возможность принять участие в голосовании и у тех, кто смотрит перформанс.

26 мая в состав присяжных войдут известные деятели науки и культуры. В их числе представляющая Благотворительный фонд «Артист» актриса Мария Миронова, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк Николай Сванидзе. Позиция каждого сформируется и будет изложена непосредственно в ходе судебного разбирательства.

В ролях всех участников судебного процесса от обвиняемого до судьи зрители увидят артистов Александринского театра: народных артистов России Игоря Волкова и Петра Семака, а также Виктора Шуралёва, Александра Лушина, Анну Блинову, Степана Балакшина, Сергея Мардаря.

Спектакль будет транслироваться ВКонтакте, в официальной группе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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