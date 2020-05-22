2020-05-22T18:16:07+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Больше всего случаев в Гатчинском районе

В региональном управлении Роспотребнадзора дали подробную информацию о том, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам к 22 мая 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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Гатчинский район находится в лидерах по заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области.Гатчинский район находится в лидерах по заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За последние сутки в Ленинградской области не обошлось без новых случаев COVID-19 – его нашли у 54 человек. Однако это число чуть ниже, чем вчера, когда в статистику попал 61 местный житель. В региональном управлении Роспотребнадзора дали подробную информацию о том, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам к 22 мая 2020 года.

Всего новых заболевших нашли в 31 населенном пункте. За сутки больше всего прибавилось во Гатчинском районе – сразу 20 случаев в статистику. Этот же район на сегодня является лидером по общему числу заболевших – 695 человек.

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус по районам Ленобласти. Фото: Павел РОМАНОВ

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус по районам Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ

За все время пандемии коронавирус в Ленобласти нашли у 2323 человек. На втором месте в этом не самом приятном рейтинге находится Всеволожский район – там всего заболели 676 человек (+4 за сутки). На третьем месте Выборгский – 278 заболевших (+7 за сутки). На 10 больше заболевших стало в Кировском районе, который сейчас на четвертом месте по коронавирусу: там зарегистрировано 114 случаев с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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