Во временном госпитале в «Ленэкспо» начали работать волонтеры
22 мая во временном госпитале, который организован в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» начали работать волонтеры. 20 специально обученных добровольцев будут помогать пожилым пациентам.
- Некоторые волонтеры имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Также в обязанности этих добровольцев будет входить оказание психологической помощи больным старшего возраста, их моральная поддержка и организация досуга, что важно в условиях оторванности от семьи.
Подбором добровольных помощников занимались Комитет по социальной политике, Комитет по молодежной политике и петербургский Штаб городских волонтеров.
Все волонтеры имеют аккредитацию, прошли особый инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и работе в условиях опасности из-за коронавируса.
Волонтеры будут работать в сменах по 10 человек два через два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU