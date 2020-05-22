Во временном госпитале в «Ленэкспо» начали работать волонтеры

22 Май 2020 2020-05-22T18:25:20+03:00

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22 мая во временном госпитале, который организован в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» начали работать волонтеры. 20 специально обученных добровольцев будут помогать пожилым пациентам.

- Некоторые волонтеры имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Также в обязанности этих добровольцев будет входить оказание психологической помощи больным старшего возраста, их моральная поддержка и организация досуга, что важно в условиях оторванности от семьи.

Подбором добровольных помощников занимались Комитет по социальной политике, Комитет по молодежной политике и петербургский Штаб городских волонтеров.

Все волонтеры имеют аккредитацию, прошли особый инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и работе в условиях опасности из-за коронавируса.

Волонтеры будут работать в сменах по 10 человек два через два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU