2020-05-22T18:44:27+03:00
Общество

Семья с 10 детьми, получила две квартиры в Приморском районе

В одну многочисленные домочадцы просто не вместились
Петр КИБЕР
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Многодетной семье дали две квартиры в Приморском районе. Фото: gov.spb.ruМногодетной семье дали две квартиры в Приморском районе. Фото: gov.spb.ru
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Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга вручил ключи от двух квартир семье Ларкиных, в которой воспитываются сразу десять детей. Многодетные с прошлого года стояли в очереди на улучшение жилищных условий и теперь их мечты сбылись.

- Главное пожелание Ларкиных было остаться жить в Приморском районе. Семье, воспитывающей 10 детей, по нормам требуется квартира большой площади, которые редки в Петербурге. Поэтому семье было предложено сразу две квартиры в одном доме – и они согласились, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Общая площадь жилья в дома на Новоколомяжском проспекте составила 183 квадратных метра. Здесь смогут разместиться все. И старшие дети, самому взрослому из которых уже 24 года и младшие, возрастом от 4 лет. Восемь из десяти в семье Ларкиных – несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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