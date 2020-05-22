Полсотни ТЦ Санкт-Петербурга попались на торговле во время карантина

22 Май 2020 2020-05-22T19:21:21+03:00

В Санкт-Петербурге прошли рейды по выявлению торговых точек, работающих вопреки запретов по коронавирусу. Фото:gov.spb.ru

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга обследовал 118 торговых центров, универмагов и гипермаркетов на предмет того, не ведется ли там незаконная торговля в обход ограничений по коронавирусу. Рейды закончились успешно. Попались в итоге 47 торговых центров. На нарушителей составили 102 административных протокола. Сотрудники комитета обещают оштрафовать не только магазины, но и собственников ТЦ.

- В большинстве случаев, нарушения, выявленные в ходе рейдов, связаны с функционированием на территории торговых комплексов магазинов по реализации непродовольственных товаров, не вошедших в перечень товаров первой необходимости: стройматериалов, электротоваров, одежды, обуви и игрушек, - сообщают в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

Нарушителей нашли в 47 ТЦ. Фото:gov.spb.ru

Среди нарушителей нашлись рецидивисты. Однако, по словам сотрудников комитета, большая часть владельцев торговых объектов ответственно отнеслись к предписаниям властей и до сих пор не возобновили работу.

Напомним, ограничения по коронавирусу не коснулись продуктовых магазинов, аптек, салонов сотовой связи, а также торговых точек по реализации зоотоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU