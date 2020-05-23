2020-05-23T08:56:42+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге 23 мая останется под влиянием антициклона

В город придет солнце и температура до плюс 16 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в субботу в Петербурге будет с переменной облачностью и без осадковПогода в субботу в Петербурге будет с переменной облачностью и без осадковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Холод и осадки, которые присутствовали в Санкт-Петербурге последнюю неделю, закончились. В субботу, 23 мая 2020 года, в Северной столице ожидается значительное потепление. Утром яркое солнце прогрело улицы города, днем температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов.

- В субботу, 23 мая, Санкт-Петербург останется под влиянием антициклона. В городе небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Однако пока по-прежнему холоднее, чем обычно бывает в последней декаде мая, - рассказал на своей странице в социальной сети ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, воздух в Петербурге прогреется до плюс 14-16 градусов, в Ленинградской области – 12-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ближайшие дни температура в Петербурге будет только повышаться. Воскресенье, 24 мая, пройдет без осадков, днем до плюс 15-17 градусов. А в понедельник и вовсе горожан ожидает 16-18 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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