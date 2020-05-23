2020-05-23T09:33:06+03:00
Дом. Семья

В сети появилось видео героического спасения кота на большой высоте в Ленинградской области

Боевое животное сутки просидело в заточении на высокой сосне на Выборгском шоссе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Боевого кота спасли с высокой сосны в Ленинградкой областиБоевого кота спасли с высокой сосны в Ленинградкой областиФото: принтскрин видео.
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Ставшие уже знаменитыми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спасатели животных, попавших в беду, «Кошкиспас» опубликовали очередное видео спасательной операции по снятию кота с дерево. На этот раз местом заточения для животного оказалась несколько метровая сосна, на ветке которого сидел усатый. Опубликованное 22 мая 2020 года в социальной сети видео, снятое от первого лица волонтера, захватывает дух от одного только вида высоты и осознания опасности.

Помощь на 38-м километре Выборгского шоссе потребовалась боевому коту, который сутки просидел на дереве. На кадрах видно, как спасатель, держать только на нескольких веревках и карабинах, забирается вверх по стволу, чтобы снять с сосны хвостатого.

- Мамочки! Я как будто сама туда залезла! Аж внутри все дрожит..., - поделилась впечатлениями от просмотра видео петербурженка. - Героические люди! И это не преувеличение: можно всего однажды в жизни совершить что-то геройское, но мне кажется, не менее ценны вот такие «тихие» подвиги, изо дня в день.

- Ну и работа у вас, жуть, такая высота, меня бы вместе с котом пришлось снимать, - призналась еще одна женщина.

Спасательная операция завершилась успешно. Кота удалось сбросить с ветки дерева на растянутый внизу тент. После этого хвостатого посадили в переноску и временно приютили местные жители.

Героическое спасение кота с большой высоты в Ленинградской области.Видео: Кошкиспас

ИСТОЧНИК KP.RU

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