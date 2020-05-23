2020-05-23T10:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 14,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

В экстренные службы в связи с вирусом 22 мая обратились более 500 человек
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-ПетербургеЗа сутки более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с коронавирусной инфекцией. Так, по данным Смольного на утро субботы, 23 мая 2020 года, за последние сутки 14608 человек были обследованы на коронавирус. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- На данный момент на карантине в Петербурге находится 3339 человек. Из них 164 - в обсерваторе, 686 - на самоизоляции, 2489 – после контакта с зараженными, - рассказали в Смольном.

Обработано 1303 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 509 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 68 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 188 обращений, в полицию - 69. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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