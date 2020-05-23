2020-05-23T10:51:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 23 мая 2020 года: Число выздоровевших превысило зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 23 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Ленинградской области стало больше зараженныхЧисло выздоровевших от коронавируса за сутки в Ленинградской области стало больше зараженныхФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 23 мая 2020 года говорят о положительной тенденции. Так, впервые за сутки число выздоровевших превысило число зараженных - 75 и 57 человек соответственно.

- За последние сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 57 человек, 75 полностью выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За все время в 47-м регионе подтверждено 2380 случаев заражения. Из них 973 человека выздоровели, еще 8 скончались.

На данный момент Ленобласть разделена на три зоны: красную, желтую и зеленую. В зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином районе. Так, в пятницу, 22 мая, "желтую" зону пополнил Сосновый бор из-за вспышки инфекции. Сейчас коронавирус подтвержден у 60 человек, еще 40 находятся под подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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