Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 23 мая 2020 года: Число выздоровевших превысило зараженных
"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 23 мая 2020 года говорят о положительной тенденции. Так, впервые за сутки число выздоровевших превысило число зараженных - 75 и 57 человек соответственно.
- За последние сутки в Ленобласти коронавирусом заразились 57 человек, 75 полностью выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
За все время в 47-м регионе подтверждено 2380 случаев заражения. Из них 973 человека выздоровели, еще 8 скончались.
На данный момент Ленобласть разделена на три зоны: красную, желтую и зеленую. В зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином районе. Так, в пятницу, 22 мая, "желтую" зону пополнил Сосновый бор из-за вспышки инфекции. Сейчас коронавирус подтвержден у 60 человек, еще 40 находятся под подозрением.
ИСТОЧНИК KP.RU