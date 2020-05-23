На поминках родственники устроили стрельбу из-за наследства в Ленинградской области

23 Май 2020 2020-05-23T11:13:01+03:00

Похороны матери чуть было не обернулись новой трагедией для семьи

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Во время поминок в одной из семей, живущей в Ленинградской области, произошел серьезный конфликт, который дошел до стрельбы. Причиной стало наследство. В девять часов вечера в пятницу, 22 мая 2020 года, в полицию обратился 60-летний житель Ивановской области, который рассказал, что его родственник выстрелил в него из ружья.

- Мужчина пояснил, что приехал в деревню Камышовка Выборгского района на похороны своей матери. На поминках у него произошел конфликт с мужем его родной сестры из-за раздела наследства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители не уточнили, из-за каких именно богатств родственники чуть было не устроили новую трагедию. Во время пылкой ссоры 58-летний мужчина, супруг сестры заявителя, взял ружье и выстрелил в сторону шурина. Благо, никто не пострадал.

Полиция забрала стрелявшего в отдел для разбирательства. Оружие у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU