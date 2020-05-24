2020-05-24T09:21:24+03:00
Происшествия

Погода в Санкт-Петербурге 24 мая порадует солнцем и теплом

Днем воздух прогреется до 19 градусов
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Ленинградской области к середине дня потеплеет до 15-20 градусовВ Ленинградской области к середине дня потеплеет до 15-20 градусовФото: Артем КИЛЬКИН
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Замечательный день обещают синоптики жителям города на Неве. Сегодня, 24 мая, в Санкт-Петербурге будет по-весеннему сухо и тепло.

– Синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует антициклон, – сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам и ветрам южных румбов (часть окружности горизонта. – Прим. ред.) хорошо прогреть воздушные массы.

Уже сейчас воздух в Северной столице прогрелся примерно до 11 градусов. Днем столбик термометра покажет до 17-19 градусов выше нуля. В Ленинградской области, как всегда, температурный разброс будет больше: от 15 до 20 градусов тепла.

Дополнит картину идеального майского воскресенья легкий ветер, скорость которого составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно задержится на отметке чуть выше нормы – на 764 миллиметрах ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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