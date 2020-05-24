Погода в Санкт-Петербурге 24 мая порадует солнцем и теплом

24 Май 2020 2020-05-24T09:21:24+03:00

В Ленинградской области к середине дня потеплеет до 15-20 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Замечательный день обещают синоптики жителям города на Неве. Сегодня, 24 мая, в Санкт-Петербурге будет по-весеннему сухо и тепло.

– Синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует антициклон, – сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам и ветрам южных румбов (часть окружности горизонта. – Прим. ред.) хорошо прогреть воздушные массы.

Уже сейчас воздух в Северной столице прогрелся примерно до 11 градусов. Днем столбик термометра покажет до 17-19 градусов выше нуля. В Ленинградской области, как всегда, температурный разброс будет больше: от 15 до 20 градусов тепла.

Дополнит картину идеального майского воскресенья легкий ветер, скорость которого составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно задержится на отметке чуть выше нормы – на 764 миллиметрах ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU