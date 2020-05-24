2020-05-24T09:40:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 24 мая 2020 года: Заразилось еще 16 человек

Смертей от инфекции за сутки не зарегистрировано
Анна ПОСЛЯНОВА
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Выздоровевших за сутки не прибавилось: их по-прежнему 115 человекВыздоровевших за сутки не прибавилось: их по-прежнему 115 человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Последние цифры о количестве заболевших коронавирусом опубликовали в Карелии. На утро 24 мая 2020 года в республике заразились 316 человек.

– Еще 16 случаев коронавируса подтверждено в Карелии: восемь – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже, Кондопоге и Суоярви, два – в Прионежье (в деревне Ужесельга и селе Деревянное), трое – в Олонецком районе (из них один – в деревне Рыпушкалицы, а двое– в селе Нурмойла), – сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Карелии.

Динамика роста заболевших осталась на прежнем уровне: вчера, 23 мая, в регионе выявили точно такое же количество зараженных. На сегодня на 100 000 жителей Карелии приходится 51,4 инфицированного. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 228,9, по Северо-Западу – 173,3.

С внебольничной пневмонией за сутки госпитализировали девять человек. Всего с начала апреля от нее погибло 49 человек, а общее число таких больных дошло до 441 пациента.

Всего от коронавируса в регионе погибло два человека, но за минувшие сутки летальных исходов, к счастью, не зарегистрировали. Выздоровевших также за сутки не прибавилось: их по-прежнему 115 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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