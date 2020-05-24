Лужа во дворах Кингисеппа «отмечает» 10-летний юбилей
Жители Кингисеппа обратились в редакцию «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с жалобой на лужу между домами №3 и №5 по Крикковскому шоссе. Справиться с ней, по словам местных, не могут уже десятилетие.
– В декабре лужа «отметит» 10-летний юбилей, – жалуются жители Кингисеппа. – Мы обращались к властям, к управляющей компании, но оказалось, что этот участок тротуара ничей. Опасность в том, что как раз в середине лужи колодец, и из-за воды его не видно.
Очередное письмо в администрацию жители написали в феврале. 20 числа чиновники организовали выездную проверку, нашли на месте «огромную лужу» и обратились в управляющую организацию, заведующую соседними домами.
– Меры, предпринятые управляющей организацией, оказались действенными: лужи на прежнем месте нет, – подытожили в районной администрации.
С первыми же дождями лужа вернуласьФото: Из личного архива героя публикации
Но с первыми же дождями лужа вернулась.
– Собственность на данную территорию не разграничена, она находится вне зоны ответственности управляющей компании, – на днях сообщили власти. – Администрация направила письмо в службу городского хозяйства с просьбой включить накопительный колодец в план выполнения работ по устройству ливневой канализации.
Но в службе жителей якобы обнадеживать не стали: ливневку здесь обустроят нескоро, ведь денег на это пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU