Лужа во дворах Кингисеппа «отмечает» 10-летний юбилей

24 Май 2020 2020-05-24T11:19:04+03:00

На тротуаре обещают обустроить ливневку, но сделают это, по словам местных, нескоро Фото: Из личного архива героя публикации

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Жители Кингисеппа обратились в редакцию «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с жалобой на лужу между домами №3 и №5 по Крикковскому шоссе. Справиться с ней, по словам местных, не могут уже десятилетие.

– В декабре лужа «отметит» 10-летний юбилей, – жалуются жители Кингисеппа. – Мы обращались к властям, к управляющей компании, но оказалось, что этот участок тротуара ничей. Опасность в том, что как раз в середине лужи колодец, и из-за воды его не видно.

Очередное письмо в администрацию жители написали в феврале. 20 числа чиновники организовали выездную проверку, нашли на месте «огромную лужу» и обратились в управляющую организацию, заведующую соседними домами.

– Меры, предпринятые управляющей организацией, оказались действенными: лужи на прежнем месте нет, – подытожили в районной администрации.

С первыми же дождями лужа вернуласьФото: Из личного архива героя публикации

Но с первыми же дождями лужа вернулась.

– Собственность на данную территорию не разграничена, она находится вне зоны ответственности управляющей компании, – на днях сообщили власти. – Администрация направила письмо в службу городского хозяйства с просьбой включить накопительный колодец в план выполнения работ по устройству ливневой канализации.

Но в службе жителей якобы обнадеживать не стали: ливневку здесь обустроят нескоро, ведь денег на это пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU