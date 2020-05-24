2020-05-24T10:34:10+03:00
Коронавирус Covid-19

10 365 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки

На карантине на данный момент находятся 3 343 человека
Анна ПОСЛЯНОВА
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За день в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 768 вызововЗа день в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 768 вызововФото: Олег ЗОЛОТО
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За последние сутки, 23 мая, на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге обследовали 10 365 человек. Такими цифрами поделились в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

– На карантине сейчас находится 3 343 человека, – сообщают в штабе. – Из них 172 – в обсерваторе, 682 – на самоизоляции, 2 489 – контактные.

За день на номер «122» в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 768 вызовов. Еще 557 обращений, связанных с пандемией, приняла служба «112». В их числе – 31 звонок о прибытии в страну из-за границы. 206 обращений перенаправили в «скорую», 128 – в полицию.

Горячая линия 8 (800) 200-34-11 приняла 138 заявок на волонтерскую помощь. С 27 марта в Петербурге зарегистрировали 4 345 волонтеров, из них 3 031 аккредитовали. Всего волонтеры отработали 12 262 заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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