2020-05-24T13:09:49+03:00
Общество

Крейсер «Аврора» отметил 120-летие

Когда ограничения в связи с коронавирусом снимут, на борту корабля поздравят и его ветеранов
Анна ПОСЛЯНОВА
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На сегодня «Аврора» – единственный сохранившийся корабль-участник Цусимского сражения. Фото: ЗВОНа сегодня «Аврора» – единственный сохранившийся корабль-участник Цусимского сражения. Фото: ЗВО
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Легенда Октябрьской Революции – бронепалубный крейсер 1 ранга «Аврора», стоящий на вечной стоянке у Петроградской набережной с 1948 года, – отметила свое 120-летие. «Аврору» спустили на воду на верфях Нового Адмиралтейства 24 мая 1900 года и ввели в строй в 1903 году. На сегодня «Аврора» – единственный сохранившийся корабль-участник Цусимского сражения.

– В ознаменование юбилея на «Авроре» состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, церемония подъема Государственного Флага и Военно-Морского Флага, а также флагов расцвечивания, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Командир крейсера капитан 2 ранга Юрий Шишкарев наградил офицеров, мичманов и матросов корабля, достигших особых успехов в боевой подготовке.

Поздравления экипажу «Авроры» направил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Он отметил его заслуги в сохранении исторической памяти и выразил надежду, что после снятия ограничительных противокоронавирусных мер экипаж поздравит ветеранов на борту корабля.

ТТХ:

Водоизмещение – 6 731 т (с 1922 года – 7 271 т).

Скорость хода – 19,2 уз (37 км/ч).

Вооружение: восемь 152-мм, 24 75-мм и восемь 37-мм орудий; две 63,5-мм десантные пушки, три торпедных аппарата, 150 мин.

Экипаж – 578 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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