В 11 городах Ленинградской области установили «транзитный» режим из-за коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T13:09:45+03:00

«Транзитный» режим не распространится на тех, кто едет в один из 11 городов на работу или домой Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство городов из этого числа находятся в «зеленой» зоне

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Особые условия проезда введут завтра, 25 мая, в 11 городах Ленинградской области. «Транзитный» режим для них ввел сегодня губернатор Александр Дрозденко.

– В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда: автомобили, следующие через данные населенные пункты, проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – объясняют в Администрации Ленобласти.

«Транзитный» режим устанавливают для городов, большинство из которых находится в наименее зараженной коронавирусом, «зеленой», зоне: Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин.

До 18 июня всем, кто едет на автомобиле через эти города из других субъектов России или «красной» зоны Ленобласти (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский и Тосненский районы), придется проезжать их без остановки. Исключение составляют только экстренные случаи.

Не распространяется «транзитный» режим и на тех, кто едет в один из 11 городов на работу или домой. Общественные маршруты, экстренные и дорожные службы продолжат работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU