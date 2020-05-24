Житель Петербурга сбил человека и въехал в магазин из-за замечания о парковке на газоне

24 Май 2020 2020-05-24T14:38:52+03:00

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, а лихач с места преступления скрылся

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Водитель «Мазды 6» сбил человека и въехал в торговый павильон из-за того, что ему сделали замечание: мужчина припарковал иномарку на газоне. Криминальное ДТП произошло 23 мая около полудня возле дома №19 корпус 1 по Альпийскому переулку.

– Автомобиль «Мазда» въехал в магазин, сбив при этом человека, и с места происшествия скрылся, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Этому предшествовал словесный скандал водителя и 37-летнего таксиста, который произошел из-за парковки «Мазды» на газоне.

Сбитого таксиста доставили в больницу №26 в тяжелом состоянии: у мужчины открытый перелом правой ноги и закрытый – левой, а также, ко всему прочему, внебольничная пневмония.

Чтобы отыскать вспыльчивого водителя, полиции пришлось постараться. По документам «Мазда» принадлежит 32-летней женщине-педиатру, которая живет в Ленобласти (и, вероятно, находиться с водителем в каких-то отношениях). Но на месте выяснилось, что хозяйка иномарки квартиру сдает.

Вскоре машину-«таран» обнаружили во дворах на проспекте Славы. Там отыскали отца несдержанного автомобилиста. Видимо, отец быстро вразумил сына, – и ночью 34-летний лихач родом из Армении пришел с явкой с повинной. Правда, заявил при этом, что сбил человека случайно.

ИСТОЧНИК KP.RU