2020-05-24T14:56:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 мая 2020 года: погода не выманила людей на улицу

На середину 23 мая 2020 года индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 2,8
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
С индексом самоизоляции в 2,8 Петербург оказался на третьем месте среди городов-миллионниковС индексом самоизоляции в 2,8 Петербург оказался на третьем месте среди городов-миллионниковФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на отличную погоду, Петербург самоизолировался лучше, чем на условных буднях. Индекс самоизоляции в воскресенье, 24 мая 2020 года, составил 2,8 балла. Этот показатель был зафиксирован службой сервиса «Яндекс.Карты» в 14:30.

С индексом самоизоляции в 2,8 Петербург оказался на третьем месте среди городов-миллионников. Город на Неве опередили Москва и Нижний Новгород (3,3 балла), а также Ростов-на-Дону (3 балла). Почетное третье место Северная столица разделила с Волгоградом, Воронежем и Новосибирском.

Кстати, хотя за окном становится все теплее, на индексе самоизоляции это, похоже, не сказывается. Так, в прошлое воскресенье город самоизолировался хуже: уже в середине дня индекс снизился до 2,1.

В календарные будни петербуржцы сидят дома меньше, чем в выходные. По данным сервиса, самый низкий среднесуточный индекс этой недели был зафиксирован в пятницу, 22 мая, когда Петербург самоизолировался всего на 1,8 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24