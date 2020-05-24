Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 мая 2020 года: погода не выманила людей на улицу

24 Май 2020 2020-05-24T14:56:51+03:00

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Несмотря на отличную погоду, Петербург самоизолировался лучше, чем на условных буднях. Индекс самоизоляции в воскресенье, 24 мая 2020 года, составил 2,8 балла. Этот показатель был зафиксирован службой сервиса «Яндекс.Карты» в 14:30.

С индексом самоизоляции в 2,8 Петербург оказался на третьем месте среди городов-миллионников. Город на Неве опередили Москва и Нижний Новгород (3,3 балла), а также Ростов-на-Дону (3 балла). Почетное третье место Северная столица разделила с Волгоградом, Воронежем и Новосибирском.

Кстати, хотя за окном становится все теплее, на индексе самоизоляции это, похоже, не сказывается. Так, в прошлое воскресенье город самоизолировался хуже: уже в середине дня индекс снизился до 2,1.

В календарные будни петербуржцы сидят дома меньше, чем в выходные. По данным сервиса, самый низкий среднесуточный индекс этой недели был зафиксирован в пятницу, 22 мая, когда Петербург самоизолировался всего на 1,8 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU