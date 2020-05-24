2020-05-24T15:28:18+03:00
Происшествия

Рецидивист из Белоруссии устроил разбой в супермаркете из-за бутылки виски

Мужчина опрыскал охранников из перцового баллончика и попытался вынести спиртное ночью
Анна ПОСЛЯНОВА
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Разбойник находится в федеральном розыске в БелоруссииРазбойник находится в федеральном розыске в БелоруссииФото: Олег ЗОЛОТО
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Охранникам продуктового супермаркета в торговом центре на улице Ефимова попался рецидивист, находящийся в федеральном розыске как хулиган, сбежавший от правосудия. 26-летний безработный из Белоруссии заглянул в магазин вечером 22 мая. На часах было 22:00, денег, по всей вероятности, не было, а спиртного молодому покупателю хотелось.

– Применив физическую силу и распылив жидкость из аэрозольного баллончика в лица двум охранникам, мужчина пытался похитить алкоголь, но был охранниками задержан, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Спустя пять минут разбойника уже передали полиции. У него изъяли перцовый баллончик и бутылку виски.

Оказалось, что незаконченность преступления – фирменная черта хулигана из Белоруссии: два года назад его осудили в России на год условно за попытку грабежа. Сейчас мужчина в изоляторе, на него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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