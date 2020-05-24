Губернатор Санкт-Петербурга: «Спасибо «Комсомолке» за точность, актуальность и верность читателю»

24 Май 2020 2020-05-24T15:52:44+03:00

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«Комсомольская правда» празднует юбилей: ровно 95 лет назад вышел первый номер нашей газеты. С поздравлениями к одному из старейших изданий страны спешат известные жители Петербурга и России. Открытку для «Комсомолки» подписал и губернатор Петербурга Александр Беглов.

– В истории отечественной журналистики ваша газета занимает особое место, – отметил Беглов. – «Комсомольскую правду» всегда любили читатели. Мы помним те времена, когда ее миллионных тиражей не хватало на всех подписчиков. В газете всегда работал сильный творческий коллектив. Она стала школой не только для многих известных журналистов, но и писателей, поэтов, публицистов, общественных деятелей. Работать в «Комсомольской правде» всегда было престижно.

Губернатор напомнил, что жизнь Ленинграда-Петербурга находила и находит достойное отражение на станица «Комсомолки». Так, в военные годы корреспонденты выпускали репортажи о подвигах жителей и защитников блокадного города. Много «Комсомолка» писала и пишет и о трудовых свершениях петербуржцев и ленинградцев, о культурных достижениях и общественных инициативах города.

– В Петербурге сегодня работает сильный коллектив журналистов «Комсомольской правды», который продолжает лучшие традиции главной молодежной газеты нашей страны, – добавил градоначальник. – Благодарю журналистов за внимание к Санкт-Петербургу, за точность, оперативность, актуальность и верность читателю. Желаю здоровья, благополучия, оптимизма и новых творческих побед!

ИСТОЧНИК KP.RU