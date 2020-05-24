На кладбище в Ропше подбросили мешок с человеческими костями

24 Май 2020 2020-05-24T16:11:55+03:00

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Страшная находка ждала 56-летнего сотрудника одного из банков Петербурга на кладбище в поселке Ропша. 17 мая мужчина наводил порядок на могиле своих родственников, когда вдруг рядом, в мусорной куче, заметил подозрительный мешок.

– В белом вискозном картофельном мешке мужчина обнаружил фрагменты человеческих костей, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В нем находились, в том числе, два, предположительно, человеческих черепа.

23 мая петербуржец обратился в одно из отделений полиции Ломоносовского района Ленобласти, рассказал о кладбищенской находке и подал заявление.

Теперь специалистам предстоит подтвердить, что кости человеческие, и установить личности погибших, а правоохранителям – выяснить, как они попали на кладбище, а также кто и зачем мог упаковать их в картофельный мешок. Речь может идти, в том числе, о сокрытии двойного убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU