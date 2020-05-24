Ураза-байрам в Петербурге прошел по-тихому

24 Май 2020 2020-05-24T17:24:39+03:00

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Мусульмане Петербурга отмечают Ураза-байрам. Впервые Праздник разговения, завершающий месяц поста Рамадан, верующие Петербурга и России проводят без визита в мечети и молельные комнаты: все они закрыты из-за коронавирусной пандемии.

Праздничное утро мусульмане встретили онлайн. В половине десятого утра стартовала трансляция чтения Корана, а в 10:00 началась торжественная проповедь шейха Равиль-Хазрата Панчеева, которая продлилась практически час. Трансляцию вели из Соборной мечети. После нее каждый мусульманин у себя дома совершил четырехраакатный нафиль-намаз.

Последователи ислама оказались дисциплинированными и режим самоизоляции массово нарушать не стали даже из-за одного из главнейший религиозных праздников. Для сравнения, на Пасху к закрытым храмам пришли сотни православных.

– Пусть этот светлый долгожданный праздник принесет в каждый дом радость, благополучие и надежду на лучшее, – поздравил мусульман губернатор Петербурга Александр Беглов. – Уверен, мы и дальше вместе будем следовать традициям добрососедства, мира и согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU