24 Май 2020 2020-05-24T18:57:00+03:00

Вместе с рэпером в горящей квартире задохнулась и его мама [видео]

Изменить размер текста: A A

Во вчерашнем пожаре в жилой многоэтажке на Северном проспекте в Петербурге погиб один из лучших МС русского рэпа Купер, или Роман Алексеев. Вместе с рэпером в горящей квартире задохнулась и его мама Людмила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780923" frameborder="0"></iframe> Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

Купер – участник советской и российской хип-хоп-группы Bad Balance, основанной в 1989-ом Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA), бывший участник DA 108, а также сольный рэп-исполнитель.

Из дома эвакуировали 15 человек, а вот двоих спасти так и не смогли. Фото: vk.com/spb_today

Купера называют самым техничным рэпером петербургского андеграунда. За его плечами – сольный альбом «ЙЯ» и участие в хите «Питер – Я Твой».

Вспыхнул дом на Северном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

– 25 мая состоится судмедэкспертиза, – сообщает группа Bad Balance. – Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...

Фрагменты окон и фасада рухнули вниз. Фото: vk.com/spb_today

Одной из причин того, что потушить пожар удалось не сразу, называют бетонные блоки, которыми по инициативе жителей перекрыли въезды во дворы. По словам очевидцев, «пожарная и «скорая» колесили минут 20», прежде чем добрались до горящего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU