2020-05-24T18:57:00+03:00
Происшествия

Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге

Вместе с рэпером в горящей квартире задохнулась и его мама [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Купера называют самым техничным рэпером петербургского андеграунда. Фото: Bad BalanceКупера называют самым техничным рэпером петербургского андеграунда. Фото: Bad Balance
Изменить размер текста:

Во вчерашнем пожаре в жилой многоэтажке на Северном проспекте в Петербурге погиб один из лучших МС русского рэпа Купер, или Роман Алексеев. Вместе с рэпером в горящей квартире задохнулась и его мама Людмила.

Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

Купер – участник советской и российской хип-хоп-группы Bad Balance, основанной в 1989-ом Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA), бывший участник DA 108, а также сольный рэп-исполнитель.

Из дома эвакуировали 15 человек, а вот двоих спасти так и не смогли. Фото: vk.com/spb_today

Из дома эвакуировали 15 человек, а вот двоих спасти так и не смогли. Фото: vk.com/spb_today

Купера называют самым техничным рэпером петербургского андеграунда. За его плечами – сольный альбом «ЙЯ» и участие в хите «Питер – Я Твой».

Вспыхнул дом на Северном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Вспыхнул дом на Северном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

– 25 мая состоится судмедэкспертиза, – сообщает группа Bad Balance. – Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...

Фрагменты окон и фасада рухнули вниз. Фото: vk.com/spb_today

Фрагменты окон и фасада рухнули вниз. Фото: vk.com/spb_today

Одной из причин того, что потушить пожар удалось не сразу, называют бетонные блоки, которыми по инициативе жителей перекрыли въезды во дворы. По словам очевидцев, «пожарная и «скорая» колесили минут 20», прежде чем добрались до горящего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24