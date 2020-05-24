Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге
Во вчерашнем пожаре в жилой многоэтажке на Северном проспекте в Петербурге погиб один из лучших МС русского рэпа Купер, или Роман Алексеев. Вместе с рэпером в горящей квартире задохнулась и его мама Людмила.
Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
Купер – участник советской и российской хип-хоп-группы Bad Balance, основанной в 1989-ом Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA), бывший участник DA 108, а также сольный рэп-исполнитель.
Из дома эвакуировали 15 человек, а вот двоих спасти так и не смогли. Фото: vk.com/spb_today
Купера называют самым техничным рэпером петербургского андеграунда. За его плечами – сольный альбом «ЙЯ» и участие в хите «Питер – Я Твой».
Вспыхнул дом на Северном проспекте. Фото: vk.com/spb_today
– 25 мая состоится судмедэкспертиза, – сообщает группа Bad Balance. – Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив...
Фрагменты окон и фасада рухнули вниз. Фото: vk.com/spb_today
Одной из причин того, что потушить пожар удалось не сразу, называют бетонные блоки, которыми по инициативе жителей перекрыли въезды во дворы. По словам очевидцев, «пожарная и «скорая» колесили минут 20», прежде чем добрались до горящего здания.
ИСТОЧНИК KP.RU