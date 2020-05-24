2020-05-24T19:15:31+03:00
Авто

На КАД на четыре дня ограничат движение в тоннеле дамбы

Ограничения будут действовать с 25 по 28 мая 2020 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сначала ограничат проезд по внешнему кольцу, затем – по внутреннемуСначала ограничат проезд по внешнему кольцу, затем – по внутреннемуФото: Артем КИЛЬКИН
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Ограничения проезда грядут на КАД Санкт-Петербурга на следующей неделе. Изменения затронут участок кольцевой на дамбе.

– Будут введены временные ограничения движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1, – сообщают в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. – Здесь будут проводиться регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Ремонт продлится четыре дня. В понедельник и вторник, 25 и 26 мая, ограничат проезд по финской стороне транспортного отсека (внешнее кольцо), а в среду и четверг, 27 и 28 мая, работы переместятся на невскую сторону тоннеля (внутреннее кольцо).

Автомобилистов просят быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и на подъезде к тоннелю следить за сообщениями на информационных табло, за дорожной разметкой, за знаками и ограждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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