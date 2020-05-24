На КАД на четыре дня ограничат движение в тоннеле дамбы
Ограничения проезда грядут на КАД Санкт-Петербурга на следующей неделе. Изменения затронут участок кольцевой на дамбе.
– Будут введены временные ограничения движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1, – сообщают в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. – Здесь будут проводиться регламентные и ремонтно-восстановительные работы.
Ремонт продлится четыре дня. В понедельник и вторник, 25 и 26 мая, ограничат проезд по финской стороне транспортного отсека (внешнее кольцо), а в среду и четверг, 27 и 28 мая, работы переместятся на невскую сторону тоннеля (внутреннее кольцо).
Автомобилистов просят быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и на подъезде к тоннелю следить за сообщениями на информационных табло, за дорожной разметкой, за знаками и ограждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU