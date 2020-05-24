Врачам, продавцам и курьерам Петербурга предложили бесплатные визиты к психологу

24 Май 2020 2020-05-24T19:39:53+03:00

Право на пять визитов к психологу имеют, в первую очередь, сотрудники медицинских учреждений и полиции Фото: Евгения ГУСЕВА

На пять консультаций имеют право все, кто работает в усиленном режиме из-за коронавируса

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Бесплатную психологическую поддержку предложил Петербург всем, кто сейчас работает в усиленном режиме из-за коронавирусной пандемии.

– Медработники, сотрудники полиции и другие специалисты могут получить пять бесплатных консультаций, – сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге. – Психологу можно рассказать о своих переживаниях, тревогах и усталости, восстановиться после тяжелого рабочего дня.

Право на пять визитов к психологу имеют, в первую очередь, сотрудники медицинских учреждений и полиции, работники продуктовых магазинов, курьеры, волонтеры, а также все, кто «вынужденно сталкивается с большой нагрузкой или большим количеством людей».

Консультации проводят в психологическом центре «Форсайт», который работает в рамках нескольких социальных проектов. Два из них – «Второе дыхание» и «Помогаем работать» – рассчитаны на «сотрудников НКО и государственных учреждений, решающих социальные проблемы, а также тех, кто оказался в зоне риска». Время обработки заявки составляет пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU