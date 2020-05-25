Погода на понедельник, 25 мая в Санкт-Петербурге: до +18 и без осадков

25 Май 2020 2020-05-25T07:51:44+03:00

В первый рабочий день недели будет солнечно и тепло

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В Петербурге почти лето. До его календарного наступления осталась всего неделя, а погода уже сейчас радует горожан теплой и солнечной погодой. Лишь прохладный ветер не дает забыть про куртки и кофты.

- 25 мая в городе ожидается ясная, с небольшой облачностью погода, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха составит в течение дня +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:45 утра городе ясно, светит солнце. Со скоростью 1-2 метра в секунду дует еле заметный северный ветер. Термометры показывают 8,9 градусов со знаком плюс. Влажность составляет 62%, а давление – 764 мм ртутного столба.

В Ленинградской области в понедельник будет переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах продут дожди. Зато воздух местами прогреется до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU