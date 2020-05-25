2020-05-25T08:10:59+03:00
Происшествия

На Австрийской площади на крышу перевернулось такси с пассажиром

Машину сзади сильно ударил «Мерседес» [видео]
Петр КИБЕР
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На Каменноостровском проспекте в аварию попало такси. Фото: vk.com/spb_todayНа Каменноостровском проспекте в аварию попало такси. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло в ночь на понедельник в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На Австрийской площади влетела в поребрик и перевернулась на крышу машина такси. «Помощь» в этой ей оказал ехавший сзади «Мерседес».

- По предварительной информации 25 мая около 00:05, на Каменноостровском проспекте 13/2, водитель,управляя автомобилем «Мерседес» совершил столкновение с «Фордом», после чего водитель «Форд» совершил опрокидывание, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Проезжавшие мимо водители и случайные прохожие помогли достать пострадавших из такси. Через пару на место аварии прибыли спасатели и врачи скорой.

В результате ДТП 25-летний водитель такси и его 28-летний пассажир в состоянии средней тяжести были госпитализированы. 32-летний мужчина, бывший за рулем «Мерседеса», не пострадал. По факту аварии инспекторами ГИБДД проводится проверка.

ДТП с такси на Австрийской площади в Санкт-Петербурге.Видео: "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU

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