2020-05-25T08:33:43+03:00
Происшествия

Рыбацкое из-за прорыва трубы заволокло паром

Искать ежика в тумане могли жители Шлиссельбургского проспекта
Петр КИБЕР
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В Рыбацком ночью прорвало трубу. Фото:vk.com/spb_today /Daria TkachevaВ Рыбацком ночью прорвало трубу. Фото:vk.com/spb_today /Daria Tkacheva
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Неспящие по ночам жители Рыбацкого под утро понедельника вспоминали мультфильм про ежика в тумане замечательного советского режиссера Юрия Норштейна. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, из-за которого Шлиссельбургский проспект оказался окутан клубами пара.

- Разрыв трубы с горячей водой. На Прибрежной улице в Рыбацком, - сообщают местные жители.

Вода разлилась вдоль домов и по самой Прибрежной и по Шлиссельбургскому проспекту. Все произошло около трех часов ночи.

На вопрос, что их разбудило в такой час, местные жители ответили просто: «Уснешь тут, когда целый час громкоговоритель вещал и сирены выли. Я вообще спросонья подумала война началась», - пишет в соцсетях одна из горожанок.

Впрочем, петербуржцы, которым к прорывам не привыкать, отнеслись к ситуации с юмором и предположили, что это могут быть декорации для съемок клипа на песню Аллы Пугачевой про айсберг в океане, который «из тумана вырастает».

Официальной информации от коммунальных служб по поводу аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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