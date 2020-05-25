Рыбацкое из-за прорыва трубы заволокло паром
Неспящие по ночам жители Рыбацкого под утро понедельника вспоминали мультфильм про ежика в тумане замечательного советского режиссера Юрия Норштейна. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, из-за которого Шлиссельбургский проспект оказался окутан клубами пара.
- Разрыв трубы с горячей водой. На Прибрежной улице в Рыбацком, - сообщают местные жители.
Вода разлилась вдоль домов и по самой Прибрежной и по Шлиссельбургскому проспекту. Все произошло около трех часов ночи.
На вопрос, что их разбудило в такой час, местные жители ответили просто: «Уснешь тут, когда целый час громкоговоритель вещал и сирены выли. Я вообще спросонья подумала война началась», - пишет в соцсетях одна из горожанок.
Впрочем, петербуржцы, которым к прорывам не привыкать, отнеслись к ситуации с юмором и предположили, что это могут быть декорации для съемок клипа на песню Аллы Пугачевой про айсберг в океане, который «из тумана вырастает».
Официальной информации от коммунальных служб по поводу аварии пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU