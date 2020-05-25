2020-05-25T08:58:09+03:00
Общество

В Карелии мужчина приехал на похороны и заразил родственницу коронавирусом

Теперь в больнице лежит и сам житель Калуги и его пожилая тетя
Петр КИБЕР
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Жительница Карелии заразилась коронавирусом на похоронах.Жительница Карелии заразилась коронавирусом на похоронах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Строгие меры, которые приняты в Санкт-Петербурге в отношении церемоний прощания с умершими, имеют веские основания. Так, в Карелии, где все чуть более свободно, именно похороны стали причиной заболевания коронавирусом пожилой женщины.

- Мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжелом состоянии, - написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Губернатор подчеркнул, что в республике новые случаи коронавируса происходят в основном «завозным» путем. Именно поэтому передвижение между районами республики регулируется полицией, а приезжающим из Москвы и Петербурга необходимо отбыть 2-недельный карантин.

- Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда отказаться от поездки очень непросто, но сейчас та ситуация, когда такие решения необходимо принимать, - подчеркнул Парфенчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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