2020-05-25T09:27:52+03:00
Общество

Губернатор Ленинградской области поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием

Александр Дрозденко прислал в редакцию правительственную телеграмму
Петр КИБЕР
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Александр Дрозденко поздравил "Комсомолку" с 95-летием.Александр Дрозденко поздравил "Комсомолку" с 95-летием.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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24 мая «Комсомольская правда» отметила свой 95-й день рождения. Именно в этот день, в 1925 году вышел первый номер газеты. С праздником издание поздравил губернатор Ленинградской области. По случаю юбилея, Александр Дрозденко прислал в редакцию правительственную телеграмму.

- Дорогие друзья! От всей души поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием. Столь солидный юбилей – важная веха в истории газеты, он отражает огромный путь, который «Комсомолка» прошла вместе со страной, разделяя с ней горе и радость, победы и утраты, отразив историю целой эпохи, оставаясь всегда честной со своими читателями, - говорится в тексте послания.

Также глава Ленинградской области поблагодарил «Комсомолку» за внимание к жизни региона, за статьи о социалке, экономике, истории и, конечно, о главном - ее жителях, их судьбах, заботах и успехах.

- Желаю «Комсомольской правде» новых исторических рубежей, а ее сотрудникам – вдохновения, творческого роста, благодарных читателей, крепкого здоровья, счастья и благополучия, - сообщается в телеграмме.

Коллектив «Комсомолки», в свою очередь, благодарит Александра Юрьевича Дрозденко за теплые слова и поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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