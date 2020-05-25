18-летнюю жительницу Суоярви, которую искали всем миром, нашли мертвой в подвале дома

25 Май 2020 2020-05-25T09:50:37+03:00

Девушка пропала в пятницу, когда возвращалась из гостей

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Трагически закончились поиски 18-летней жительницы маленького 8-тысячного городка Суоярви, что в самом сердце Карелии. Девушка бесследно пропала вечером 22 мая, когда возвращалась из гостей домой. Однако родные ее так и не дождались и позвонили в полицию. К поисками почти сразу привлекли волонтеров.

- Сотрудниками Отдела полиции УМВД России по Суоярвскому району разыскивается жительница Суоярви 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 22 мая. Приметы: рост 155,худощавого телосложения. Была одета в черную куртку с бело-красными узорами, черные джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, - сообщалось в соцсетях поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Увы, но уже днем воскресенья пришли трагические новости. Розыск был прекращен по причине нахождения трупа: «Отбой, найдена. Соболезнования родным и близким», - сообщил руководитель ПСО «Добропоиск» около 14:00 24 мая.

Тело погибшей лежало в подвале жилого дома, засыпанное сверху мусором. Все это указывало на криминальный характер гибели девушки.

По сведениям местных СМИ, тем же вечером был задержан и подозреваемый. Им оказался 20-летний местный житель. В обстоятельствах смерти 18-летней жительницы Суоярви разбираются следователи.

Известно, что погибшая жила в многодетной семье. До своего дома она не дошла около 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU