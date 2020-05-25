2020-05-25T09:50:37+03:00
Происшествия

18-летнюю жительницу Суоярви, которую искали всем миром, нашли мертвой в подвале дома

Девушка пропала в пятницу, когда возвращалась из гостей
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии нашли убитой пропавшую 18-летнюю девушку.В Карелии нашли убитой пропавшую 18-летнюю девушку.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Трагически закончились поиски 18-летней жительницы маленького 8-тысячного городка Суоярви, что в самом сердце Карелии. Девушка бесследно пропала вечером 22 мая, когда возвращалась из гостей домой. Однако родные ее так и не дождались и позвонили в полицию. К поисками почти сразу привлекли волонтеров.

- Сотрудниками Отдела полиции УМВД России по Суоярвскому району разыскивается жительница Суоярви 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 22 мая. Приметы: рост 155,худощавого телосложения. Была одета в черную куртку с бело-красными узорами, черные джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, - сообщалось в соцсетях поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Увы, но уже днем воскресенья пришли трагические новости. Розыск был прекращен по причине нахождения трупа: «Отбой, найдена. Соболезнования родным и близким», - сообщил руководитель ПСО «Добропоиск» около 14:00 24 мая.

Тело погибшей лежало в подвале жилого дома, засыпанное сверху мусором. Все это указывало на криминальный характер гибели девушки.

По сведениям местных СМИ, тем же вечером был задержан и подозреваемый. Им оказался 20-летний местный житель. В обстоятельствах смерти 18-летней жительницы Суоярви разбираются следователи.

Известно, что погибшая жила в многодетной семье. До своего дома она не дошла около 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания Л1 возобновляет работу в штатном режиме с 25 мая
ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, где «легковушка» сбила 13-летнего мальчика на проспекте Королева в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 25 мая 2020 года: 58 зараженных, 1 умерший
Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения
Менее 3,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В артиллерийский музей прибыла первая партия отреставрированной военной техники
Петербургский школьник станет участником всероссийской акции «Последний звонок»
18-летнюю жительницу Суоярви, которую искали всем миром, нашли мертвой в подвале дома
Губернатор Ленинградской области поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием
В Карелии мужчина приехал на похороны и заразил родственницу коронавирусом
Рыбацкое из-за прорыва трубы заволокло паром
На Австрийской площади на крышу перевернулось такси с пассажиром
Погода на понедельник, 25 мая в Санкт-Петербурге: до +18 и без осадков
На Васильевском острове трое избивали прохожих молотком
Врачам, продавцам и курьерам Петербурга предложили бесплатные визиты к психологу
На КАД на четыре дня ограничат движение в тоннеле дамбы
Участник группы Bad Balance Купер погиб в пожаре в Петербурге
Ураза-байрам в Петербурге прошел по-тихому
На кладбище в Ропше подбросили мешок с человеческими костями
Губернатор Санкт-Петербурга: «Спасибо «Комсомолке» за точность, актуальность и верность читателю»
Рецидивист из Белоруссии устроил разбой в супермаркете из-за бутылки виски
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 мая 2020 года: погода не выманила людей на улицу
Житель Петербурга сбил человека и въехал в магазин из-за замечания о парковке на газоне
В 11 городах Ленинградской области установили «транзитный» режим из-за коронавируса