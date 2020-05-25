В артиллерийский музей прибыла первая партия отреставрированной военной техники

25 Май 2020 2020-05-25T10:39:22+03:00

Машины, которыми пополнилась коллекция музея, в разное время стояли на вооружении российской армии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спецмашины в разное время стояли на вооружении российской армии

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Боевую технику инженерных войск в артиллерийский музей передали военнослужащие ЗВО. Сегодня прибыла первая партия - около десятка машин. Их восстановили и привезли в музей на специальных платформах. В данный момент идет разгрузка.

- Эта техника останется в музее на вечное хранение. Всего планируем передать 18 образцов. Они будут поступать по мере готовности - рассказали Комсомолке в пресс-службе ЗВО.

Машины, которыми пополнилась коллекция музея, в разное время стояли на вооружении российской армии. В их числе, например, понтоны, которые позволяют переправить подразделение через реку, и техника для разминирования местности. Самый ранний образец, как отметили в пресс службе ЗВО, - 60-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU