2020-05-25T10:07:30+03:00
Общество

Петербургский школьник станет участником всероссийской акции «Последний звонок»

Представлять город будет 11-классник из школы № 619 Калининского района
Петр КИБЕР
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В нынешнем году выпускные пройдут без массовых торжеств.В нынешнем году выпускные пройдут без массовых торжеств.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге, как и по всей России официально завершился учебный год. А это значит, что повсеместно звучат последние звонки и начинаются выпускные балы. Увы, но в этом году они будут виртуальными. Из-за пандемии коронавируса проводить массовые мероприятия запрещено. Поэтому пока все пройдет онлайн, в том числе всероссийская акция «Последний звонок». Представлять на ней Петербург будет 11-классник из школы № 619 Калининского района.

- В 10:00 онлайн-марафон откроет Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который поздравит выпускников и расскажет о своих школьных годах. Эстафету подхватят педагоги и учащиеся из всех регионов страны. На связь из Петербурга выйдет выпускник Александр Песков. Каждый выступающий в конце позвонит в колокольчик как символ Последнего звонка, - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

Главного представителя от Петербурга выбрали не случайно. Александр – не только претендент на награждение медалью « За особые успехи в обучении» и Почетным знаком Санкт-Петербурга, но и финалист Всероссийской олимпиады 2020 года по профилю «Нейротехнологии и Когнитивные науки», а также победитель районного этапа Всероссийской олимпиады по информатике и Всероссийской открытой научно-практической конференции «Многогранная Россия».

Включение из Петербурга запланировано после 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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