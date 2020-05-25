2020-05-25T10:16:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Менее 3,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине находятся более 3 тысяч петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Более 3,3 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиБолее 3,3 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного от понедельника, 25 мая 2020 года, за последние сутки в Северной столице были обследованы на COVID-19. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- На данный момент на карантине находится 3340 человек. Из них 174 - в обсерваторе, 677 - на самоизоляции, 2489 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города на Неве.

Также за сутки обработано 680 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 413 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 40 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 94 обращения, в полицию - 148. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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