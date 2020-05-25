Менее 3,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного от понедельника, 25 мая 2020 года, за последние сутки в Северной столице были обследованы на COVID-19. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.
- На данный момент на карантине находится 3340 человек. Из них 174 - в обсерваторе, 677 - на самоизоляции, 2489 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города на Неве.
Также за сутки обработано 680 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 413 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 40 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 94 обращения, в полицию - 148. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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