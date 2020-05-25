ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, где «легковушка» сбила 13-летнего мальчика на проспекте Королева в Санкт-Петербурге

25 Май 2020 2020-05-25T11:04:54+03:00

В Петербурге разыскивают свидетелей аварии в Приморском районе, где "легковушка" сбила ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге управление ГИБДД просит помощи у горожан, ставших очевидцами ДТП, которое произошло 2 мая 2020 года. Вечером того для в Приморском районе города автомобиль сбил на дороге 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии, даже не проверив ребенка.

- Около 21 часов 40 минут на пересечении проспекта Королева и улицы Маршала Новикова, водитель легкового автомобиля, предположительно белой «Шкоды Октавия», двигаясь от Парашютной улицы в сторону Королева, на пешеходном переходе сбил ребенка, - рассказали в управлении ГИБДД.

Водитель даже не притормозил и скрылся с места аварии. Мальчик выжил. После этого родители самостоятельно отвезли ребенка в травмпункт.

- Свидетелей и очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по телефонам: 573-58-94 или 573-58-92.

ИСТОЧНИК KP.RU