Компания Л1 возобновляет работу в штатном режиме с 25 мая

25 Май 2020 2020-05-25T11:12:30+03:00

Для клиентов Компании Л1 будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52, Невском 90-92, а также пункты показа квартир непосредственно на объектах.

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С 25 мая 2020 года все подразделения Компании Л1 возобновляют работу в штатном режиме. Для клиентов будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52, Невском 90-92, а также пункты показа квартир непосредственно на объектах.

В связи с пандемией коронавируса и введенным правительством режима самоизоляции, большинство подразделений Компании Л1 было переведено на удаленную работу с 30 марта. При этом строительный процесс не прекращался ни на день. Все объекты продолжали строиться с соблюдением необходимых санитарных мер.

- За 28 лет работы мы научились быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Так было и сейчас: с первого для введения режима самоизоляции все офисные подразделения Компании были переведены на удаленный режим работы, - говорит руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - Мы опробовали и успешно внедрили удаленные продажи квартир, планируем и в будущем использовать полученные знания и опыт. Например, при работе с иногородними покупателями. Строительство мы не останавливали даже в период карантина, поэтому планируем завершить все работы в заявленные ранее сроки.

18 мая в рамках дополнительного протокола безопасности Компанией Л1 было организовано обязательное бесплатное тестирование сотрудников на наличие коронавируса. К работе в штатном режиме допущены только работники с отрицательным тестом. Рабочие места в офисах организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм безопасности, сотрудники проинструктированы об обязательном ношении масок и перчаток и соблюдении социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU