2020-05-25T11:12:30+03:00
Общество

Компания Л1 возобновляет работу в штатном режиме с 25 мая

Для клиентов будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52 и Невском 90-92
Поделиться:
Для клиентов Компании Л1 будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52, Невском 90-92, а также пункты показа квартир непосредственно на объектах.Для клиентов Компании Л1 будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52, Невском 90-92, а также пункты показа квартир непосредственно на объектах.
Изменить размер текста:

С 25 мая 2020 года все подразделения Компании Л1 возобновляют работу в штатном режиме. Для клиентов будут открыты отделы продаж на ул. Орджоникидзе, 52, Невском 90-92, а также пункты показа квартир непосредственно на объектах.

В связи с пандемией коронавируса и введенным правительством режима самоизоляции, большинство подразделений Компании Л1 было переведено на удаленную работу с 30 марта. При этом строительный процесс не прекращался ни на день. Все объекты продолжали строиться с соблюдением необходимых санитарных мер.

- За 28 лет работы мы научились быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Так было и сейчас: с первого для введения режима самоизоляции все офисные подразделения Компании были переведены на удаленный режим работы, - говорит руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - Мы опробовали и успешно внедрили удаленные продажи квартир, планируем и в будущем использовать полученные знания и опыт. Например, при работе с иногородними покупателями. Строительство мы не останавливали даже в период карантина, поэтому планируем завершить все работы в заявленные ранее сроки.

18 мая в рамках дополнительного протокола безопасности Компанией Л1 было организовано обязательное бесплатное тестирование сотрудников на наличие коронавируса. К работе в штатном режиме допущены только работники с отрицательным тестом. Рабочие места в офисах организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм безопасности, сотрудники проинструктированы об обязательном ношении масок и перчаток и соблюдении социальной дистанции.

* Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города
В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей
Более 50 человек подключены к ИВЛ в больницах Ленинградской области
Церемония награждения Почетных жителей Санкт-Петербурга перенесена на неопределенный срок
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз
Птенцов цапли, выпавших из гнезда, спасли в деревне Ленинградской области
Смольный создал «горячую линию» по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными
Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года
Двое пьяных мужчин выловили труп утонувшего товарища в деревне в Ленинградской области
Следственный комитет начал проверку после смерти 30-летней стоматолога, к которой не приехала «скорая помощь» в Санкт-Петербурге
Смольный купит 15 квартир для детей-сирот
Стало известно, в каких районах Ленинградской области найдены новые зараженные коронавирусом
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют 26 мая 2020 года в Ленинградской области
Антимонопольщики погрозили пальцем «Озеркам» за продажу антисептика «в нагрузку» к маскам
Дворы Санкт-Петербурга убрали и благоустроили ко Дню города
Фотофиксацию установили на Выборгском шоссе для поимки грузовиков-нарушителей
В Ленобласти разрешили посещение кладбищ
Салют на День города 2020 в Санкт-Петербурге: в этот раз праздник пройдет без тысячи залпов
Комздрав раскрыл подробности 5 новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: 1 человек скончался
Коммунальщики уничтожили портрет Бродского в день его 80-летнего юбилея
В Ленобласти ребенок бегал с арматурой в руках, упал и проткнул себе голову
В Санкт-Петербурге еще пять человек умерли от коронавируса
«Зенит» масштабно отметит 95-летие футбольного клуба в Санкт-Петербурге 25 мая 2020 года
Компания Л1 возобновляет работу в штатном режиме с 25 мая
ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, где «легковушка» сбила 13-летнего мальчика на проспекте Королева в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 25 мая 2020 года: 58 зараженных, 1 умерший
Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения