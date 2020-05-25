2020-05-25T11:31:41+03:00
Спорт

«Зенит» масштабно отметит 95-летие футбольного клуба в Санкт-Петербурге 25 мая 2020 года

В честь дня рождения зажгутся Ростральные колонны и прогремит залп пушки Петропавловской крепости [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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ФК "Зенит" празднует 95-летие 25 мая 2020 года в Санкт-Петербурге / Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит" празднует 95-летие 25 мая 2020 года в Санкт-Петербурге / Фото: ФК "Зенит"
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В понедельник, 25 мая 2020 года, исполнилось 95 лет главному футбольному клубу Санкт-Петербурга – «Зениту». В честь этого события с самого утра в городе начались праздничные мероприятия, посвященные юбилею «сине-бело-голубых».

- В 6 утра один из самых больших тепловых аэростатов в России, объемом 10 тысяч кубических метров, взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное объединенным фанатским движением. На баннере изображен «зенитовец». Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю движения сине-бело-голубых - размер — 60х40 метров, - рассказали в пресс-службе «Зенита».

В небо подняли огромный банер с собирательным образом "зенитовца" / Фото: ФК "Зенит"

В небо подняли огромный банер с собирательным образом "зенитовца" / Фото: ФК "Зенит"

Акция завершилась на земле ярким пиротехническим шоу фанатов.

В 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремит залп пушки. Торжественный выстрел из орудия произведут главный тренер действующих чемпионов России Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев.

Также фанаты устроили пиротехическое шоу / Фото: ФК "Зенит"

Также фанаты устроили пиротехическое шоу / Фото: ФК "Зенит"

Одновременно — в честь исторической для «Зенита» и Петербурга даты — зажгутся Ростральные колонны.

Все праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по нераспространению COVID-19 и во избежание массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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